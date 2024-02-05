Англія

Гравець продовжить своє трирічне перебування в клубі.

Лондонський Арсенал провів цьогорічне зимове трансферне вікно доволі неприглядно — клуб здійснив повернення з оренди в Нанті бразильського нападника Маркіньйоса, і натомість сконцентрувався на внутрішній роботі.

Одним із питань було продовження контракту з японським фланговим захисником Такехіро Томіясу, угода якого з клубом завершується наприкінці наступного сезону.

Особливого поспіху в перемовинах не було — сторони вислухали пропозиції та побажання один одного, після чого закріпили домовленість усною обопільною згодою.

При цьому на всі потенційні трансферні запити під час зимового вікна Арсенал відповідав відмовою бажаючим, тож у 25-річного футболіста не було шансів залишити команду.

Найближчим часом очікується офіційне оголошення про факт підписання нової угоди та її терміни.

У поточному сезоні Томіясу провів 20 матчів, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.