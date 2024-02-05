Англія

Аргентинця навряд чи звільнять до кінця сезону.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно навряд чи покине клуб до кінця сезону, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Челсі побоюються, що розірвання контракту з аргентинцем до липня може призвести до порушення клубом правил фінансового фейр-плей, що діють в АПЛ.

Розставання з головним тренером і його штабом обійдеться "синім" більш ніж у 10 млн фунтів.

Зазначимо, що результати Челсі в поточному сезоні в АПЛ ідентичні, як і в минулому сезоні в цей же час.