Аргентинця навряд чи звільнять до кінця сезону.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
05 лютого 2024, 20:39
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно навряд чи покине клуб до кінця сезону, повідомляє Daily Mail.
За інформацією джерела, Челсі побоюються, що розірвання контракту з аргентинцем до липня може призвести до порушення клубом правил фінансового фейр-плей, що діють в АПЛ.
Розставання з головним тренером і його штабом обійдеться "синім" більш ніж у 10 млн фунтів.
Зазначимо, що результати Челсі в поточному сезоні в АПЛ ідентичні, як і в минулому сезоні в цей же час.