Англія

Гравець так і не виборов для себе місце у складі "вовків".

Центральний півзахисник Бруну Жордау залишив Вулвергемптон на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Контракт 25-річного португальця з "вовками" втратив чинність. У поточному сезоні він не з'являвся на полі у складі головної команди, виступаючи лише за "молодіжку" клубу.

Жордау приєднався до Вулвергемптона влітку 2019 року. Тоді англійці віддали Лаціо за нього майже 9 мільйонів євро.

Загалом, на рахунку півзахисника гол у всього 5 матчах за Вулвз у всіх турнірах. З 2019 року він встиг пограти на правах оренди за швейцарський Грассхопперс та португальські Фамалікан і Санта Клару