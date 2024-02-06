Англія

Кредит довіри до аргентинця поки що є.

У Челсі, як і раніше, довіряють Маурісіо Почеттіно, повідомляє журналіст Нізаар Кінселла.

Керівництво Челсі, як і раніше, довіряє аргентинському фахівцеві і не планує міняти тренера в найближчому майбутньому, щоб не повторити ситуацію, що склалася в минулому сезоні.

Клуб оцінить роботу Почеттіно після закінчення сезону.

Повідомляється, що гравці також підтримують Почеттіно, однак на тлі незадовільних результатів атмосфера в команді погіршилася.

Нагадаємо, що в минулому турі Челсі поступився Вулвергемптону (2:4).