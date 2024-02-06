Дружина бразильця закликала звільнити аргентинця.
ТІАГО СІЛВА, GETTY IMAGES
06 лютого 2024, 17:56
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, що у нього відбулася розмова із захисником команди Тіаго Сілвою.
Після поразки від Вулвергемптона (2:4) у 23-му турі АПЛ дружина Сілви Ізабелла опублікувала пост у соцмережі зі словами "настав час змін".
"Тіаго сьогодні приходив до мене, щоб поговорити. Я не збираюся розкривати подробиці бесіди. Важливо те, що він сам захотів поговорити зі мною і зробив це.
Ми поспілкувалися. Це була приватна бесіда", — сказав Почеттіно на прес-конференції.
Наразі лондонський клуб посідає одинадцяте місце в чемпіонаті Англії.