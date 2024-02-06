Англія

Дружина бразильця закликала звільнити аргентинця.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів, що у нього відбулася розмова із захисником команди Тіаго Сілвою.

Після поразки від Вулвергемптона (2:4) у 23-му турі АПЛ дружина Сілви Ізабелла опублікувала пост у соцмережі зі словами "настав час змін".

"Тіаго сьогодні приходив до мене, щоб поговорити. Я не збираюся розкривати подробиці бесіди. Важливо те, що він сам захотів поговорити зі мною і зробив це.

Ми поспілкувалися. Це була приватна бесіда", — сказав Почеттіно на прес-конференції.

Наразі лондонський клуб посідає одинадцяте місце в чемпіонаті Англії.