Англія

Цікаві думки керманича перед кубковою грою.

Лондонському Челсі доведеться провести перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії на полі бірмінгемської Астон Вілли.

Напередодні гри головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно запитали про стан справ усередині його колективу.

"Нам потрібен час, і люди повинні розуміти, для чого нам потрібен цей час.

Ідеться про створення команди. Це як будувати будинок. Ви повинні бути впевнені в усіх кроках, які ви робите. Ми цей будинок будуємо з нуля, тому завжди потрібен час.

Подивіться хоча б на проєкт Манчестер Сіті або Ліверпуля. Завжди йдеться про час і дуже чітке керівництво, як у Пепа Гвардіоли чи Юргена Клоппа.

Футбол — це моя пристрасть, а не робота. Щоб зосередитись на грі у футбол, потрібно бути вільним у своїх думках.

Ви не можете дозволити, щоб на футбол впливав фондовий ринок у Нью-Йорку чи Токіо, або погода в, я не знаю де, тому що ферми не можуть виростити зернові. Ось чому я це роблю. Я не страждаю через речі, за які я не відповідаю. Я переймаюсь лише за спорт, про футбол, про те, щоб спробувати покращити своїх гравців.

Це й є спорт. Ти можеш виграти або програти. Якщо на моїй фермі немає дощу, я не можу виростити урожай. Ви вбиваєте бізнес моєї сім'ї на цій фермі, а їм потрібні гроші. Це — постійний стрес. Від цього дійсно можна втратити волосся.

Але я не можу втрачати волосся лише через те, що суперник був кращим за нас.

12 місце минулого року? Це не я фінішував дванадцятим минулого року, а Челсі. Зараз у нас інший склад, аніж був минулого року, дуже багато змін.

Якщо ви хочете це порівнювати, то тільки для того, щоб завдати нам шкоди. Порівнювати ці речі, я вважаю неможливим", — заявив аргентинський фахівець.

Матч Астон Вілла — Челсі відбудеться 7 лютого, о 22:00.