Англія

Бразильський вінгер вирушить в чергову оренду.

Правий вінгер лондонського Арсеналу Маркіньйос Олівейра продовжить кар'єру в Бразилії. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Флуміненсе повністю узгодив із "канонірами" оренду 20-річного бразильця.

Маркіньйос також погодився приєднатися до бразильського клубу, при цьому Флуміненса матиме опцію викупу гравця на повноцінній основі.

Першу половину сезону Маркіньйос провів на правах оренди за Нант, за який провів у французькій Лізі 1 7 матчів (149 хвилин) та віддав одну результативну передачу.

Портал Transfermarkt оцінює молодого бразильського вінгера в 7 мільйонів євро.