Англія

Уріель Перес висловився про майбутнє свого клієнта.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що центральний півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес хоче змінити клуб найближчим часом.

Втім, футбольний агент Уріель Перес, який представляє інтереси 23-річного аргентинця, спростував ці чутки.

"Чутки про те, що Енцо планує залишити Челсі, не відповідають дійсності. Енцо не має наміру йти. Лідери дуже чітко поставилися до цього проєкту. Коли все запрацює належним чином, Челсі буде рухатися вперед.

Бажання Енцо — залишитися в Челсі і вигравати трофеї. Ми не обговорювали жодного переходу до іншого клубу, це неправда. Звичайно, він хотів би бачити зараз Челсі в іншому становищі, але розуміє, що це станеться після наполегливої ​​роботи", — сказав агент аргентинця в інтерв'ю для AS.

У поточному сезоні Енцо Фернандес провів за Челсі 28 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив п'ять голів та віддав одну результативну передачу.