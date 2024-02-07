Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Челсі.

Бірмінгемська Астон Вілла та лондонський Челсі в переграванні матчу 1/16 фіналу Кубка Англії будуть вирішувати долю одного з місць у наступному раунді.

Унаї Емері, у порівнянні з першою грою (0:0), залучив до стартового складу Дієго Карлоса до центру оборони, тоді як Бейлі гратиме в атаці в парі з Воткінсом.

Маурісіо Почеттіно, у свою чергу, знову залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, тоді як Гюсто та Чілвелл гратимуть на флангах оборони, а Галлагер та Енцо повернуться до центральної ланки. На вістрі атаки гратиме Джексон.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Карлос, Ленгле, Морено — Макгінн, Дуглас Луїс, Камара, Тілеманс — Бейлі, Воткінс.

Запасні: Ольсен, Райт, Торрес, Чемберс, Діабі, Дзаніоло, Ремзі, Айрогбунам, Келлімен.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль, Чілвелл — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Енцо, Палмер — Джексон.