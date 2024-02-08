Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно закликав уболівальників прийняти поточні реалії.

"Дуже важливо створити хорошу енергію між нашими вболівальниками і клубом, тому що гравцям потрібна допомога. Сьогодні вболівальники були фантастичними.

Завдяки цьому зв'язку, цій енергії, коли гравці на полі показують, що вони піклуються про клуб, можуть відбуватися тільки хороші речі.

Нам потрібно перестати думати, що ми — Челсі останніх 20 років, тому що це не так. Ми рухаємося далі. Мене не хвилює, задоволені чи незадоволені люди моїм виступом. Тільки я дбаю про клуб, я дбаю про своїх гравців. Ми збираємося битися", — наводить слова Почеттіно BBC.

В 1/8 фіналу Кубка Англії Челсі зіграє проти Лідса на Стемфорд Брідж.