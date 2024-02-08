Англія

Форвард прокоментував незвичний вибір напрямку футбольної подорожі.

Клуб із Південної Кореї, ФК Сеул, оголосив про підписання контракту з англійським нападником Джессі Лінгардом в якості вільного агента, який поставив на павзу свої виступи в європейському футболі та поїхав виступати в дещо незвичному напрямку.

31-річний вихованець англійського Манчестер Юнайтед залишив за собою виступи в складі основної команди "Червоних дияволів", Лестері, Бірмінгемі, Брайтоні, Дербі, Вест Гемі та Ноттінгем Форест.

Загалом цей шлях містив у собі 379 офіційних матчів, 76 голів та 57 гольових передач.

Після переходу до Сеулу, Лінгард залишив коротке повідомлення для своїх шанувальників, у якому пояснив причини власного вибору.

"У мене було дуже багато пропозицій. Проте саме Сеул продемонстрував велику пристрасть під час спроби мене підписати.

Вони надіслали необхідні документи одразу, а перемовини були легкими та максимально конкретними, тоді як інші клуби лише розмовляли зі мною тривалий час.

Зараз я хочу сконцентруватись на футболі. Це — моя робота, і ніщо інше мене найближчим часом не обходитиме", — заявив англійський виконавець.

Нагадаємо, що жоден клуб до цього так і не спромігся заробити на трансферах Джессі бодай-якісь пристойні кошти — усі його переходи разом коштували скромні 2,3 млн євро.