Англія

Датський фахівець влітку може піти на підвищення.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк висловився про своє майбутнє на тлі чуток, що пов'язують його з роботою в Ліверпулі. Цитує 50-річного данця This is Anfield.

"Так, я знаю, що Клопп та Хаві йдуть. Великі футбольні особи, видатні тренери, які досягли успіху у своїх клубах. Але щодо мене, то я дуже щасливий бути тут, у Брентфорді.

Вже якось говорив це. Тут я маю можливість реалізувати частину своїх амбіцій. Зараз я зосереджений на тому, щоб моя команда добре грала цього сезону", — заявив данець.

У поточному сезоні, Брентфорд після 23-х турів англійської Прем'єр-ліги посідає 15-те місце у турнірній таблиці.