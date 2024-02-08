Англія

Відразу шість претендентів.

АПЛ назвала номінантів на приз найкращому гравцю у січні. Про це йдеться на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Шорт-лист претендентів виглядає наступним чином:

Елайджа Адебайо (Лутон) – 3 голи у 2 матчах

Конор Бредлі (Ліверпуль) – 1 гол та 3 асисти у 2 матчах

Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – 1 гол та 2 асисти у 2 матчах

Діогу Жота (Ліверпуль) – 2 голи та 3 асисти у 3 матчах

Габріел Магальяес (Арсенал) – 2 голи у 2 матчах

Рішарлісон (Тоттенгем) – 2 голи у 2 матчах.