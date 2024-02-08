Англія

Обидва лондонські клуби виявляють інтерес до нігерійця.

Форвард Наполі Віктор Осімген привернув увагу Челсі та Арсеналу, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, нігерієць став головною метою для лондонських команд.

При цьому, вони також виявляють інтерес до Айвена Тоуні, який буде доступний за куди більш скромну суму.

Багато залежатиме від рішення Осімгена. Після цього буде вирішуватися майбутнє Тоуні.

У поточному сезоні Осімген провів 18 матчів за Наполі (8 голів і 3 асисти), а Тоуні, який тільки нещодавно відбув дискваліфікацію, відіграв 2 гри (2 голи).