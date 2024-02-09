Англія

Японський фулбек пов'яже майбутнє з "канонірами".

Універсальний захисник лондонського Арсеналу Такехіро Томіясу найближчим часом підпише новий контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода узгоджена та укладено на 100%, про що незабаром буде оголошено на офіційному рівні.

Поточний контракт японського фулбека з "канонірами" спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні Такехіро Томіясу провів за Арсенал 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 3 асисти.