Японський фулбек пов'яже майбутнє з "канонірами".
Такехіро Томіясу, Getty Images
09 лютого 2024, 13:50
Універсальний захисник лондонського Арсеналу Такехіро Томіясу найближчим часом підпише новий контракт зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода узгоджена та укладено на 100%, про що незабаром буде оголошено на офіційному рівні.
Поточний контракт японського фулбека з "канонірами" спливає влітку 2025 року.
У поточному сезоні Такехіро Томіясу провів за Арсенал 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 1 гол та віддав 3 асисти.