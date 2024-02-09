Англія

Бельгійський хавбек продовжує відновлення після травми.

Центральний півзахисник Роме Лавія не зможе повернутися на футбольне поле щонайменше до фінального матчу Кубка англійської ліги проти Ліверпуля.

Цю інформацію підтвердив головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно, коли відповідав на питання щодо можливої участі 20-річного бельгійця у матчі з мерсісайдцями.

"Неможливо", — цитує слова аргентинського спеціаліста журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що фінал Кубка ліги-2023/24 між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого о 17:00.

Ромео Лавія перейшов у Челсі з Саутгемптона в минуле літнє трансферне вікно за 62.1 млн євро. З того моменту він зіграв за "синіх" всього 32 хвилини в одному матчі.