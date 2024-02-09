Англія

Керманич Ліверпуля висловився про можливе нововведення в футболі.

Напередодні видання The Telegraph розповсюдило інформацію, що у футболі планують ввести синю картку. Вона дозволятиме арбітрам видаляти гравців на 10 хвилин у разі тактичних фолів або сперечань з людиною, що є офіційним обличчям матчів.

Незважаючи на те, що ФІФА вже виступила із заявою, що це нововведення наразі не повинно торкнутися елітного футболу, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловся щодо цієї новини.

"Я б зробив все якомога простіше. Наразі це не звучить як фантастична ідея… але я не можу пригадати останню фантастичну ідею від цих хлопців із IFAB, а мені вже 56 років!" — цитує слова Юргена Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що чинний президент УЄФА Александер Чеферін проти ідеї введення синьої картки.