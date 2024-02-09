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Синю картку не будуть вводити у вищих дивізіонах.

Вчора ресурс The Telegraph розповсюдив інформацію, що у футболі введуть синю картку. Вона буде дозволяти арбітрам видаляти гравців на 10 хвилин у разі тактичних фолів або сперечань з людиною, що є офіційним обличчям матчів.

Проте ФІФА виступила із заявою, в якій вказано, що нововведення не повинно торкнутися елітного футболу.

"Повідомлення про так звані "сині картки" на елітному рівні футболу невірні та передчасні. Будь-яке таке тестування, якщо воно буде реалізовано, має бути обмежене нижчими дивізіонами. ФІФА має намір наполягати на цій позиції, коли цей пункт порядку денного обговорюватиметься на Генеральній асамблеї IFAB 2 березня", – йдеться в офіційній заяві організації.

До речі, чинний президент УЄФА Александер Чеферін проти ідеї введення синьої картки.