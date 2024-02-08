Нові правила мають краще контролювати дисципліну у матчах.
Синя Картка - The Telegraph
08 лютого 2024, 17:57
У футболі хочуть ввести синю картку - повідомляє ресурс The Telegraph.
Вона буде дозволяти арбітрам видаляти гравців на 10 хвилин у разі тактичних фолів або сперечань з людиною, що є офіційним обличчям матчів.
Також їм будуть демонструвати червону картку в випадку двох синіх або комбінації жовтої та синьої карток.
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Стартовий тест відбудеться 9 лютого, а спершу її буде введено не у деяких англійських турнірах.