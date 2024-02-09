Англія

У клубі розраховують на юного півзахисника.

Центральний півзахисник Ліверпуля Кіран Моррісон збирається оновити свою угоду з клубом, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, 17-річний північний ірландець підпише новий трирічний контракт. Минулого літа повідомлялося, що гравець може піти з Ліверпуля, але цього так і не сталося.

Моррісон дав усну згоду на оновлення угоди з клубом. Найближчим часом відбудеться ознайомлення з документами, після чого про підписання контракту оголосять офіційно.

Зазначимо, що півзахисник виступає за молодіжні команди "червоних", зокрема U-18 та U-21. У поточному сезоні він взяв участь у 17 матчах цих двох колективів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 3 асистами.