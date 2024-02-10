Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіоната Англії, що відбувся 10 лютого 2024 року, 14:30.
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10 лютого 2024, 18:35
Манчестер Сіті очолив таблицю АПЛ завдяки перемозі над Евертоном.
Ерлінг Голанд повернувся у старт та одразу забезпечив результат своїй команді (2:0).
Огляд матчу:
Манчестер Сіті — Евертон 2:0
Голи: Голанд, 70, 85
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аканджі (Вокер, 57), Аке — Родрі, Нунеш (Де Брюйне, 57) — Фоден, Альварес (Бернарду Сілва, 77), Доку (Гріліш, 87) — Голанд
Евертон: Пікфорд — Годфрі (Колуман, 56), Тарковські, Брентвейт, Миколенко - Янг (Онана, 78), Гує (ШермітіІ, 90), Гарнер, Макніл (Доббін, 89) - Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 78)
Попередження: Гує.