Англія

Ерлінг Голанд повернувся у старт та одразу забезпечив результат своїй команді (2:0).

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 24 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії приймав на своєму полі Евертон. В стартовому складі "ірисок" традиційно з'явився Віталій Миколенко, тоді як в "містян" з перших хвилин вийшли Ерлінг Голанд та Матеуш Нунеш.

Команда Хосепа Гвардіоли одразу забрала м'яч під свій контроль, а Евертон став у оборону майже всім складом. Манчестер Сіті шукав шанс для гола, а "іриски" намагались пробити по чужих воротах в рідкісних випадах. В одному з таких моментів Миколенко відпасував на партнера біля штрафного, після чого відбулась подача — Янг підхопив м'яч та прострілив, але Родрі перервав передачу.

Гострота господарів здебільшого йшла з лівого флангу, де в середині тайму дуже активним був Жеремі Доку. Бельгієць декілька разів втікав від одного чи декількох опонентів та прострілював, але точності його передачам не вистачало. Наприкінці тайму Манчестер Сіті мав всі шанси відкрити рахунок, коли був сумбур у штрафному Еверотна. Спершу Аке влучив у супротивника, а за долю секунди з вбивчої позиції удар завдав Аканджі, але Тарковські врятував свою команду.

Команди пішли відпочивати за рівного рахунку та без жодного удару по воротах від Манчестер Сіті, тому на початку другого тайму Пеп Гвардіола випустив Кевіна Де Брюйне та Кайла Вокера на підсилення атаки. Господарі поля чинили ще більший тиск на ворота супротивника, але так й не могли пробити у отвір воріт аж до 70 хвилини.

Тоді Голанд дочекався м'яч у чужому штрафному після невдалої дії Брентвейта та загнав його у ворота Пікфорда. 1:0. "Містяни" ще певний час атакували та намагались збільшити перевагу в рахунку, але ближче до фінального свистка Евертон спробував організувати фінальний штурм. Створити небезпеку не вдалось, а ось наразити себе на контратаку — так.

В одному з моментів Голанд отримав пас з глибини від Де Брюйне, протиснув Брентвейта та переграв Пікфорда в ближньому бою. 2:0. На останніх секундах Де Брюйне отримав пас з глибини та гарно перекидав Пікфорда — трохи влучності бельгійцю забракло. Фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Евертон 2:0

Голи: Голанд, 70, 85

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Діаш, Аканджі (Вокер, 57), Аке — Родрі, Нунеш (Де Брюйне, 57) — Фоден, Альварес (Бернарду Сілва, 77), Доку (Гріліш, 87) — Голанд

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Колуман, 56), Тарковські, Брентвейт, Миколенко - Янг (Онана, 78), Гує (ШермітіІ, 90), Гарнер, Макніл (Доббін, 89) - Гаррісон — Калверт-Льюїн (Бету, 78)

Попередження: Гує