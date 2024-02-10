У англійця 58 результативних передач.
ТРЕНТ, GETTY IMAGES
10 лютого 2024, 20:39
Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд вийшов на перше місце в історії АПЛ за кількістю результативних передач серед гравців оборони.
У грі 24-го туру проти Бернлі англієць аситував Діогу Жоті, записавши на свій рахунок 58-й гольовий пас у Прем'єр-лізі.
Таким чином, він на одну передачу випередив свого партнера по команді Ендрю Робертсона і вийшов на перше місце за кількістю асистів серед захисників в історії АПЛ.
Нагадаємо, Александер-Арнольд дебютував в АПЛ 14 грудня 2016 року. Загалом 25-річний футболіст провів у Прем'єр-лізі 219 ігор.