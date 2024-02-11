Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Англії, який пройде 11 лютого і розпочнеться о 16:00.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське протистояння між Вест Гемом та Арсеналом, яке пройде на Лондон Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 11 ЛЮТОГО, 16:00. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Не можна сказати, що Вест Гем останнім часом перебуває в якійсь неймовірній формі. У шести останніх матчах з урахуванням усіх турнірів підопічні Девіда Моєса не здобули жодної перемоги (чотири нічиї та дві поразки), при цьому конкретно проти Арсеналу "молотобійці" завжди стають великою проблемою, особливо якщо ми говоримо про домашні матчі на Лондон Стедіум.

Цікаво, що останній поєдинок, у якому Вест Гем здобув перемогу, був якраз зустріччю з Арсеналом на Емірейтс наприкінці минулого року. Тоді підопічні Мікеля Артети виглядали абсолютно несвіжо з фізичного погляду і не могли знайти протиотруту для дуже щільної оборони суперника. Навряд чи на нас чекає якийсь сюрприз від Моєса та його тренерського штабу, тому знову очікуємо побачити від його команди прямолінійний футбол з автобусом та швидкими контратаками.

Після вельми провального кінця 2023 року лондонському Арсеналу вдалося зробити успішне перезавантаження під час зимової паузи і повернутися не лише на переможний шлях, а й у чемпіонську боротьбу в рамках Прем'єр-ліги. В останньому турі "каноніри" зробили до цього дуже важливий крок, коли цілком заслужено і, на диво багатьох, легко змогли обіграти Ліверпуль, який продовжує лідирувати в турнірній таблиці.

Прямі конкуренти колективу Мікеля Артети у боротьбі за "золото" днем раніше не припускалися помилок і набрали максимальної кількості очок, тому, очевидно, Арсеналу потрібно брати реванш у Вест Гема і перемагати, щоб не знецінити свою гучну перемогу тижневої давності.