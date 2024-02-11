Англія

"Гра забувається, результат залишається".

У рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги, лондонський Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном завдяки голу Бренанна Джонсона у компенсований час (2:1). Головний тренер "шпор" Анге Постекглу прокоментував переможну гру своєї команди.

"Гравці протягом всього року проявляли сильний характер, справляючись із труднощами, чи то в грі, чи намагаючись досягти результатів, і це повторилося. Ми чинили тиск на них до самого кінця, і я щиро вірю, що якщо ми продовжимо тиснути, то досягнемо результату.

Сьогодні мені багато чого не сподобалося. Ми дійсно грали погано у першому таймі. Частково це пов'язано з тим, що Брайтон дуже хороша команда, дуже дисциплінована, з хорошим тренером, а нам не вистачало справжньої дисципліни, і ми дозволяли собі деякі вільності з м'ячем і без нього. Це було дійсно розчаровуюче.