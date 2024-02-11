"Гра забувається, результат залишається".
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11 лютого 2024, 14:50
У рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги, лондонський Тоттенгем здобув вольову перемогу над Брайтоном завдяки голу Бренанна Джонсона у компенсований час (2:1). Головний тренер "шпор" Анге Постекглу прокоментував переможну гру своєї команди.
"Гравці протягом всього року проявляли сильний характер, справляючись із труднощами, чи то в грі, чи намагаючись досягти результатів, і це повторилося. Ми чинили тиск на них до самого кінця, і я щиро вірю, що якщо ми продовжимо тиснути, то досягнемо результату.
Сьогодні мені багато чого не сподобалося. Ми дійсно грали погано у першому таймі. Частково це пов'язано з тим, що Брайтон дуже хороша команда, дуже дисциплінована, з хорошим тренером, а нам не вистачало справжньої дисципліни, і ми дозволяли собі деякі вільності з м'ячем і без нього. Це було дійсно розчаровуюче.
Другий тайм був набагато кращим. У нас була хороша відповідь на пропущений м'яч.
Очевидно, що коли наздоганяєш, завжди сприйнятливий до контратак, але я думаю, що здебільшого ми впоралися з цим нормально і виграли в кінці, заслужили очки, але є над чим попрацювати", — наводить слова Постекоглу офіційний сайт "шпор".
Наразі, Тоттенгем посідає четверту позіцію у турнірній таблиці АПЛ, набравши 47 пунктів після 24-х зіграних турів.