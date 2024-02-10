Англія

Завершилися ще три поєдинки 24 туру чемпіонату Англії.

У рамках двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 відбулися ще три матчі: Тоттенгем приймав Брайтон, Ліверпуль — Бернлі, а Шеффілд Юнайтед гостював у Лутона.

"Шпори" здобули вольову перемогу над "чайками" завдяки голу Джонсона у компенсований час.

Тоттенгем — Брайтон 2:1

Голи: Сарр, 61, Джонсон, 90+6 — Гросс, 16 (пен.)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі (Девіс, 80) — Сарр (Гейб'єрг, 80), Бентанкур (Сон, 62) — Кулушевскі (Біссума, 62), Меддісон, Вернер (Джонсон, 62) — Рішарлісон

Брайтон: Стіл — Лемпті (Балеба, 90+1), ван Геке, Данк, Еступіньян — Гросс, Гілмор (Бейкер-Боейті, 90+1), Лаллана (Фаті, 57) — Буонанотте (Велтман, 83), Велбек (Фергюсон, 83), Мітома

Попередження: Меддісон, Сарр — Буонанотте, Еступіньян, Данк

Ліверпуль очікувано розібрався з Бернлі вдома. Гостям вдалося уникнути розгромної поразки.

Ліверпуль — Бернлі 3:1

Голи: Жота, 31, Діас, 52, Нуньєс, 79 — О'Ши, 45

Ліверпуль: Келлехер — Александер-Арнольд (Елліотт, 46), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 90+7) — Мак Аллістер (Кларк, 90+7), Ендо (Макконнелл, 90+6), Джонс — Жота, Нуньєс, Діас (Гакпо, 82)

Бернлі: Траффорд — Ассіньйон, О'Ши, Естев (Вітінью, 80), Делькруа — Браунгілл, Берге, Ремзі (Массенго, 81), Одобер — Фофана, Амдуні (Брун Ларсен, 86)

Попередження: Кванса, Ендо, Нуньєс — О'Ши, Браунгілл

Шеффілд досить несподівано здолав Лутон на виїзді, здобувши першу з 16 туру звитягу в АПЛ.

Лутон Таун — Шеффілд Юнайтед 1:3

Голи: Морріс, 52 (пен.) — Арчер, 30, Макаті, 36 (пен.), Соуза, 72

Лутон Таун: Камінскі — Берк (Таунсенд, 68), Ошо, Белл — Огбене, Локонга, Барклі, Дауті (Беррі, 87) — Кларк (Чонг, 53), Морріс (Вудроу, 87) — Адебайо

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Голгейт, Ахмедходжич, Робінсон, Норрінгтон-Девіс (Лоу, 5) — Макаті (Норвуд, 81), Соуза, Гамер (Девіс, 60), Озборн — Арчер (Брюстер, 81)

Попередження: Морріс — Голгейт, Гамер