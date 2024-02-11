Англія

Бразилець залишить команду влітку.

Челсі вирішив попрощатися з Тіаго Сілвою, повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, бразильцеві не запропонують новий контракт. Чинна угода розрахована до літа 2024 року.

Однак у клубі не хочуть, щоб ветеран залишив команду на негативній ноті. Керівництво хоче, щоб усе пройшло на позитивній хвилі та висловити повагу Сілві.

У клубі вважають, що Тіаго може добре захищатися при низькому блоці, але погано грає при високій лінії оборони.

У поточному сезоні 39-річний футболіст провів 28 ігор у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи.