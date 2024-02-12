Англія

Лондонці активно намагались підписати головного ньюзмейкера останніх днів.

Івуарійський центральний нападник Себастьян Алле напередодні своїм голом у другому таймі матчу проти Нігерії в рамках фіналу Кубка африканських націй-2023 приніс своїй національній команді довгоочікувану перемогу.

Нігерія — Кот-д'Івуар 1:2 Відео голів та огляд фіналу Кубка Африки

Проте мало хто знає, що безпосередньо за ходом міжнародного турніру 29-річному виконавцю довелось робити складний вибір.

Оскільки трансферне вікно в січні було відкрито, то лондонський Фулгем зробив запит до дортмундської Боруссії щодо трансферу гравця.

"Джмелі" були не проти продати свого виконавця за пристойні кошти, проте вирішальний вибір довірили робити саме Алле.

А Себастьян натомість зайняв чітку позицію в питанні щодо власного майбутнього — жодних трансферів під час КАН-2023 та взагалі відхід із клубу не розглядався, як такий, у розпал сезону.

У поточній кампанії Алле забив два голи за 14 матчів.