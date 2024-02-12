Кубок Африканских Наций

Дивіться відео найкращих моментів фінального матчу Кубка африканських націй, що відбувся 11 лютого 2024 року, 22:00.

У фінальному матчі Кубка африканських націй-2023 національна збірна Кот-д’Івуару здолала Нігерію.

Господарі турніру перед власними вболівальниками мали шалену перевагу над суперниками від початку гри, але виявилось, що "суперорли" просто очікували на свій шанс біля чужих воріт і одразу ним скористались.

Таким чином "слони" мусили відіграватись і після перерви, із чим у підсумку впорались, бо за кількістю гольових моментів значно переважали опонентів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Нігерія — Кот-д'Івуар у рамках фіналу Кубка африканських націй-2023:

Нігерія — Кот-д'Івуар 1:2

Голи: Трост-Еконг, 38 — Кессьє, 62, Алле, 81

Нігерія: Нвабалі — Еконг, Аджаї, Бессі — Айна, Оньєка (Моффі, 86), Івобі (Юсуф, 79), Зайду (Арібо, 86) — Чуквезе (Сімон, 56), Осімген, Лукман (Іхеаначо, 79).

Кот-д'Івуар: Я. Фофана — Ор’є (Діакіте, 70), Коссуну, Ндіка, Конан — Сері (Амані, 90+2), Кессьє — Адінгра, С. Фофана (І. Сангаре, 88), Градель (Сінго, 70) — Алле (Крассо, 88).

Попередження: Нвабалі, Айна — Ор’є, С. Фофана, Я. Фофана.