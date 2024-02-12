Англія

Ніщівна поразка "молотобійців".

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги з лондонським Арсеналом (0:6). Його слова наводить ВВС.

"Вест Гем виглядав так, наче просто капітулював. Ми недостатньо глибоко поринули у гру. Арсенал грав добре, але це був просто один із тих днів для нас, коли нічого не виходить.

Я не пригадаю багато ігор, у яких моя команда пропускала шість голів. Ми прийняли кілька неправильних рішень, коли вмикатися у гру, а коли навпаки, вимикатися. Я розчарований у собі та своєму штабі тим, як ми все це організували, і також розчарований у гравцях. Ми провели жахливу гру", — сказав коуч Вест Гема.

Наразі, підопічні шотландського фахівця із 36 пунктами розташувалися на восьмому рядку АПЛ.