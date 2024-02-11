Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 11 лютого 2024 року, 16:00.

Лондонський Арсенал у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях розгромив Вест Гем (6:0).

У першому таймі комфортну перевагу для "канонірів" у чотири м'ячі забезпечили результативні удари Саліба, Саки, який реалізував пенальті, Габріела та Троссара.

Потім у другому таймі Сака оформив дубль, а за дві хвилини крапку в матчі поставив Райс.

Зазначимо, що українець Олександр Зінченко участі у матчі не брав, оскільки не потрапив до заявки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Арсенал у англійській Прем'єр-лізі-2023/24:

Вест Гем — Арсенал 0:6

Голи: Саліба, 32, Сака, 40 (пен.), 63, Габріел, 44, Троссар, 45+2, Райс, 65.

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон (Крессвелл, 76) — Едсон Альварес, Соучек — Джонсон, Ворд-Праус, Кудус — Боуен.

Арсенал: Рая — Вайт (Седрік, 77), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс (Ельнені, 67), Гаверц — Сака, Троссар (Нкетіа, 67), Мартінеллі (Нванері, 77).

Попередження: Альварес, Ареола, Кудус, Філліпс.