Англія

"Пенсіонери" на 11-му місці в АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про ставлення до себе з боку фанатів лондонського клубу. Цитує аргентинця Sky Sports.

"Я не відчуваю любов з боку вболівальників Челсі, бо клуб вигравав Лігу чемпіонів, внутрішні кубки та Прем'єр-лігу. Чого б фанатам любити мене після таких великих досягнень за ці складні шість-сім місяців?

Ми вийшли у фінал Кубка англійської ліги, але знаходимося не на дуже хорошому місці в АПЛ. Думаю, на цьому етапі я відчуваю повагу з боку вболівальників. Коли я бачу їх на вулиці, то відчуваю доброту щодо себе", — заявив Почеттіно.

В рамках 24-го туру АПЛ, Челсі на Селхерст Парк гратиме проти Крістал Пелес. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.