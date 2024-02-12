Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Крістал Пелес та Челсі.

Лондонські Крістал Пелес та Челсі завершуватимуть програму двадцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги матчем на Селгерст Парк.

Рой Годжсон, після поразки від Брайтона (1:4), залучив до стартового складу Річардса в центрі захисту, тоді як Вортон зіграє в опорній зоні, а Франса долучиться до лінії атакувальних півзахисників.

Маурісіо Почеттіно, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою в Кубку Англії (3:1), використав із перших хвилин Сілву в центрі оборони, тоді як Михайло Мудрик знову залишився в запасі.

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Річардс, Мітчелл — Лерма, Вортон — Аю, Г'юз, Франса — Матета.

Запасні: Джонстон, Ворд, Томкінс, Клайн, Шлупп, Ахамада, Рідевалд, Озо, Едуар.



Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Сілва, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Галлагер, Джексон — Палмер.

Запасні: Бергстром,Чалоба, Колвілл, Гілкріст, Мудрик, Чуквуемека, Казадеї, Стерлінг, Нкунку.



Гра Крістал Пелес — Челсі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.