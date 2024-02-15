Англія

Коул вихованець "містян".

Півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер висловився з приводу матчу 25-го туру англійської Прем'єр-ліги між "пенсіонерами" та Манчестер Сіті. Цитує англійця офіційний сайт "синіх".

"Це буде важка гра, але я з нетерпінням чекаю повернення на Етіхад (домашній стадіон Манчестер Сіті ред.). Чесно кажучи, я дуже радий, хоч це й дивно.

Так, я вже грав із Манчестер Сіті на Стемфорд Брідж, але думаю, що на Етіхаді це відчуватиметься інакше. Але я дійсно з нетерпінням чекаю на цей матч", — сказав Палмер.

Матч між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться 17-го лютого, о 19:30 за київським часом.