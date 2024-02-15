У клубі відбудуться зміни тренерів.
Олівер Гласнер - Getty Images
15 лютого 2024, 16:34
Крістал Пелас звільнить Роя Годжсона та призначить йому на заміну Олівера Гласнера - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Наразі австрійський тренер знаходиться без роботи.
У складі англійського клубу Рой працює вже вдруге. На офіційний сторінці Крістал Пелас з'явилося повідомлення стосовно того, що наставник пропустить прес-конференцію 15 лютого через хворобу, втім скоріше всього це може бути через зміну тренера.
Раніше Олівер Гласнер працював у ЛАСКу, Вольфсбурзі та Айнтрахті, з яким у 2022 році виграв Лігу Європи. Крістал Пелас займає 15 місце у таблиці з 24 балами, а також програв у двох попередніх матчах.