Англія

У клубі відбудуться зміни тренерів.

Крістал Пелас звільнить Роя Годжсона та призначить йому на заміну Олівера Гласнера - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі австрійський тренер знаходиться без роботи.

У складі англійського клубу Рой працює вже вдруге. На офіційний сторінці Крістал Пелас з'явилося повідомлення стосовно того, що наставник пропустить прес-конференцію 15 лютого через хворобу, втім скоріше всього це може бути через зміну тренера.

Раніше Олівер Гласнер працював у ЛАСКу, Вольфсбурзі та Айнтрахті, з яким у 2022 році виграв Лігу Європи. Крістал Пелас займає 15 місце у таблиці з 24 балами, а також програв у двох попередніх матчах.