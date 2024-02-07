Німеччина

Німці підписали центрального захисника з Янг Бойз.

Зимове трансферне вікно 2024 року залишилось позаду, та чи гарантує це нам завершення діяльності клубів на ринку? Аж ніяк!

Франкфуртський Айнтрахт розпочав стеження за швейцарським центральним захисником Янг Бойза Орелем Аменда ще минулого року, однак домовитись про його придбання посеред сезону так і не зумів.

Утім, до завершення чинного контракту 20-річного виконавця залишалось усього півтора роки, і він чітко дав зрозуміти "жовто-чорним", що бажає піти з клубу.

Саме тому Янг Бойз особливо не пручався, коли "орли" запропонували йому 9 млн євро за трансфер футболіста влітку.

Сьогодні, 7 лютого, Аменда завітав до офісу Айнтрахта на офіційне підписання контракту, терміни якого сягатимуть 2029 року.

У поточному сезоні на рахунку Ореля 19 матчів та один гольовий пас.