Англія

Тим не менш результати англійського гранду не дуже вражаючі.

Склад Манчестер Юнайтед у календарному 2023 році був найдорожчим в історії футболу - повідомляє BBC.

Загальна вартість складала 1,42 мільярди євро. Найдорожчими гравцями були Антоні (82 мільйони євро), Гаррі Магвайр (80 мільйонів), Джейдон Санчо (73 мільйони) та Каземіро (70 мільйонів).

Раніше найдорожчим був склад Реалу Мадрид, що у 2020 році оцінювався в 1,13 мільярдів євро.

Наразі Манчестер Юнайтед знаходиться лише на 6 місці у таблиці АПЛ.