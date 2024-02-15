Ріс Джеймс приступив до легких тренувань, повідомляє The Athletic
За інформацією джерела, англієць може повернутися до повноцінних занять через 3-4 тижні. 
Захисник Челсі вірить, що зможе ще зіграти в цьому сезоні і потрапити в заявку на Євро-2024. 
Нагадаємо, що контракт Ріса з Челсі розрахований до літа 2028 року. 
У поточному сезоні Джеймс провів 8 матчів в АПЛ і відзначився однією результативною передачею. 