Англія

Пропозицію португалець отримав у далекому 2007 році.

Жозе Моурінью у 2007 році відхилив пропозицію стати головним тренером збірної Англії. Про це він заявив під час інтерв'ю YouTube-каналу Ріо Фердінанда FIVE.

За словами португальського спеціаліста, на посаді керманича англійської національної команди він міг стати наступником Стіва Макларена, який провалився з нею у відборі до Євро-2008.

"Я міг бути тренером їхньої збірної. Пропозиція була у мене на столі, але я завжди вважав роботу з національною командою чимось, що мені не сподобається. Це було у 2007-2008 роках, коли Капелло отримав роботу там", — розповів Моурінью.

Видання The Athletic зазначає, що чутки про те, що португалець може стати керманичем збірної Англії, ніколи не зникали з тих пір, як він привів Челсі до двох поспіль перемог в АПЛ у сезонах-2004/05 і 2005/06. Довгострокове майбутнє нинішнього головного тренера англійців Гарета Саутгейта залишається невизначеним напередодні Євро-2024, а Моурінью входить до числа фаворитів на цю посаду.

Нагадаємо, у середині січня португальського спеціаліста звільнили з Роми. У тому ж інтерв'ю, згаданому вище, він заявив, що прощання з ним було несподіваним і несправедливим.