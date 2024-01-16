Італія

Португалець залишає римський клуб.

Рома на своєму офіційному сайті повідомила про звільнення головного тренера Жозе Моурінью. Разом з португальцем римський клуб покидає весь тренерський штаб.

Раніше повідомлялось, що боси клубу розглядають звільнення Жозе Моурінью. Ден і Раян Фрідкіни розлютилися після вильоту з Кубка Італії й вважають, що вина за поразку висить на португальці.

"Ми хотіли б подякувати Жосе від імені всіх нас у Ромі за його пристрасть і зусилля з моменту його приходу в клуб", – сказали власники клубу Ден і Раян Фрідкіни. "У нас завжди будуть чудові спогади про його перебування в Ромі, але ми віримо, що переміни в інтересах клубу. Ми бажаємо Жосе та його помічникам усього найкращого в майбутньому".

Моурінью прийшов у Рому в травні 2021 року. Він виграв з Ромою Лігу конференцій, а торік дійшов до фіналу Ліги Європи.

Раніше з'явилась інформація, що новим головним тренером Роми може стати Де Россі.