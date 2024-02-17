Football.ua представляє прев'ю до матчу 25-го туру чемпіонату Англії, який пройде 17 лютого і розпочнеться о 19:30.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
17 лютого 2024, 07:45
У рамках 25 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Челсі, яке пройде на Етіхад Стедіум.
[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ
СУБОТА, 17 ЛЮТОГО, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Манчестер Сіті продовжує свою успішну серію, яка триває вже протягом останніх 14 поєдинків з урахуванням усіх турнірів. За цей проміжок часу підопічні Хосепа Гвардіоли лише одного разу не змогли досягти переможного результату, а сталося це аж у середині грудня минулого року за підсумками матчу проти Крістал Пелес (2:2).
Немає жодних сумнівів у тому, що і в нинішній кампанії Манчестер Сіті традиційно є одним із головних претендентів на чемпіонський титул (для багатьох навіть головним), проте чемпіонська боротьба цього року обіцяє бути більш цікавою та напруженою, оскільки в ній беруть участь як мінімум три очевидні клуби. Успіхи Ліверпуля та Арсеналу зараз не залишають "містянам" права на помилку через щільність у таблиці, хоч потрібно і констатувати факт: з урахуванням наявності одного матчу в запасі наразі Сіті фактично очолює таблицю за втраченими очками.
У Челсі, у свою чергу, все набагато гірше, складніше, нестабільніше — можете називати це як завгодно. Поточне десяте місце у Прем'єр-лізі вже стало для команди Маурісіо Почеттіно як рідне протягом нинішнього сезону. Вже навіть серед любителів англійського футболу з'явився доволі правдивий мем: Челсі програє, грає внічию чи перемагає – все одно залишається десятим.
Тим не менш, не можна не відзначити, що серед матчів "пенсіонерів" можна без проблем знайти й ті, що викликали після себе лише позитивні емоції. Тут закономірним буде згадати якраз зустріч із Манчестер Сіті у першому колі, яка завершилася з рахунком 4:4, та багатьма вважається чи не найкращим матчем поточного сезону АПЛ загалом. Так що демонструвати красивий футбол Челсі здатний, однак і відверто беззубих виступів у "синіх" було більш ніж достатньо. Тут уже повертаємося до питання стабільності, а робити якісь прогнози щодо Челсі — це на сьогоднішній день завжди лотерея та ворожіння на кавовій гущі.
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,40, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 8,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,70.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Діаш, Аке — Родрі — Фоден, Де Брюйне, Хуліан Альварес, Доку —Голанд
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Ніко Джексон — Нкунку
Не зіграють: Гвардіол, Гріліш — В. Фофана, Р. Джеймс, Кукурелья, Лавія, Р. Санчес, Угочукву, Бадьяшиль, Т. Сілва
Під питанням: Б. Сілва, Ковачич — ...
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