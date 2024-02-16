Англія

Іспанський фахівець похвалив найближчого суперника.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами напередодні матчу 25-го туру англійської Прем'єр-ліги з лондонським Челсі. Цитує іспанця BBC.

"Челсі — це виняткова команда в усіх відношеннях. Гра з ними – одна з найскладніших із тих, що залишилися до кінця сезону. Вони грають дуже добре.

Челсі має інтенсивність, клас. Більшість команд визначаються тим, як добре вони тримають м'яч. В їхній команді важко знайти футболіста, який може його втратити.

Думаю, що Гріліш не буде доступним до завтрашнього дня. Стан Бернарду Сілви ми оцінимо на сьогоднішньому тренуванні. Ковачич знову тренується, як і Серхіо Гомес. Щодо всього іншого подивимося пізніше", — сказав Пеп.

Матч між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться 17-го лютого, о 19:30 за київським часом.