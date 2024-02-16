Англія

"Каноніри" продовжують боротьбу за перемогу в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про прогрес своєї команди. Його слова наводить ВВС.

"Це найважливіша частина сезону, і ми знаємо, що кожен матч гратиме важливу роль у тому, чого ми хочемо досягти.

Ми багато зробили правильно цього сезону, показали високий рівень послідовності, і тепер ми хочемо зробити ще один крок вперед і хочемо грати так, як ми граємо — подивимося, чого ми досягнемо.

Ми працюємо, над нашими сильними сторонами і над тим, що ми можемо покращити, намагаємось більше вірити в себе та використовувати якості гравців", — заявив іспанець.

В рамках 25-го туру АПЛ, Арсенал на виїзді гратиме проти одного з аутсайдерів чемпіонату Бернлі. Гра відбудеться 17 лютого, о 17:00 за київським часом.