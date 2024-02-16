Англія

Дуже важке завдання для "пенсіонерів".

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги, лондонський Челсі на виїзді гратиме з Манчестер Сіті. Напередодні цього двобою, головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно поспілкувався з журналістами.

"Нам доведеться зустрітися з дуже потужною командою.

Потрібно бути хоробрими та спробувати змусити їх захищатися. Якщо ми поїдемо на цей матч і просто вичікуватимемо, Сіті може почати домінувати і заподіяти нам багато страждань. Нам необхідно атакувати та багато працювати на полі. Ми повинні кинути їм виклик", — наводить слова аргентинського фахівця офіційний сайт Челсі.