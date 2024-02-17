Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував трансферні чутки щодо гравця ПСЖ.

Трансферна сага довкола потенційного переходу французького нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала триває вже не один рік.

І наче вже все погодили дві сторони в питаннях майбутнього контракту, проте все одно залишаються чутки щодо того, що в останній момент може з’явитись клуб, який перехопить 25-річного виконавця в "галактікос".

Зокрема, англійський Ліверпуль до певного часу вважали одним із таких претендентів, однак під час останнього інтерв’ю головний тренер "червоних" Юрген Клопп це заперечив.

"Я не маю уявлення про реальну ситуацію довкола Кіліана. Очевидно, що я особисто не беру участь у цьому, але я можу сказати вам, що я був би здивований, якби мені хтось сказав, що Ліверпуль планує його підписати.

Для більшості навіть найзаможніших клубів Європи, як мені відомо, це було б складно зробити. Через розмір зарплати, обсяг відступних, тощо", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер ПСЖ Луїс Енріке залишив неоднозначний коментар щодо актуального статусу власного підопічного.