Франція

Керманич ПСЖ висловився про інформацію щодо майбутнього відходу французького форварда.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий нападник Кіліан Мбаппе повідомив Парі Сен-Жермен про те, що вирішив залишити клуб наприкінці цього сезону після закінчення свого контракту та не змінить свого рішення.

Головний тренер паризького гранду Луїс Енріке дав короткий коментар щодо останньої інформації про майбутнє 25-річного француза.

"У мене немає ніякої інформації, щоб надати вам. Нічого не можу зараз сказати. Ніхто зі сторін ще не робив публічних заяв.

Поки обидві сторони не висловляться публічно, я нічого не скажу. Коли вони це зроблять, я висловлю свою думку", — цитує слова Луїса Енріке Reuters.

Раніше в іспанських ЗМІ повідомлялося, що Кіліан Мбаппе зароблятиме в Реалі 30 мільйонів євро, а підписний бонус складатиме до 50 млн євро.