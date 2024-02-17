Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу дав коментар після поразки "шпор" у грі проти Вулвергемптона.

"У першому таймі ми були не дуже хороші. Ми здорово контролювали гру, але були недостатньо небезпечні. Відіграватися у команди, яка така хороша на контратаках, завжди складно, і ми за це поплатилися.

Обидва голи розчаровують. Ми були недостатньо сконцентровані. Ми затиснули суперника на їхній половині поля, але вони прорвалися і забили гол. Не можна постійно відіграватися і робити це щотижня. Ми повинні бути кращими в першому таймі.

У нас були травми весь рік, і ми, звичайно, грали краще ніж зараз. Ми намагаємося бути кращою версією себе і прогресувати. Це не змінюється. Ми зосереджені на тому, щоб фінішувати впевнено і продовжувати розвивати нашу команду", — наводить слова Постекоглу BBC.

У наступному турі Тоттенгем вирушить на виїзд до Челсі в рамках 26-го туру АПЛ. Гра відбудеться 23 лютого о 22:00.