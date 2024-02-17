Англія

Завершилася низка матчів у рамках 25-го туру АПЛ.

Кай Гаверц вас не чує, Getty Images

Кай Гаверц вас не чує, Getty Images

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушив у гості до Бернлі, який є одним із головних аутсайдерів цього сезону.

"Бордові" не змогли скласти бодай якусь опозицію команді Мікеля Артети, пропустивши у свої ворота аж п'ять "сухих" м'ячів.

Бернлі – Арсенал 0:5

Голи: Едегор 4, Сака 41 (пен.), 47, Троссар 66, Гаверц 78

Бернлі: Траффорд – Ассіньйон (Вітінью 80), О'Ші, Естев (Тейлор 62), Делькруа – Ремзі (Родрігес 62), Берге, Браунхілл, Одобер (Бруун Ларсен 80) – Фофана, Амдуні (Гудмундссон 46)

Арсенал: Рая – Вайт (Седрік 69), Габріел, Саліба, Ківьор – Едегор, Райс (Жоржиньо 80), Гаверц (Сміт-Роу 84) – Сака (Нелсон 69), Троссар (Нкетіа 69), Мартінеллі

Попередження: Ремзі, Ассіньйон – Сака

У паралельному матчі Тоттенгем приймав на своєму полі Вулвергемптон.

Команді Анге Постекоглу не вдалося повторити успіх своїх сусідів за Північним Лондоном, оскільки "вовки" здобули гостьову перемогу з рахунком 2:1.

Тоттенгем – Вулвергемптон 1:2

Голи: Кулушевскі, 46 — Жуан Гомес, 42, 63

Тоттенгем: Вікаріо — Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Девіс — Біссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) — Кулушевскі (Рішарлісон, 71), Маддісон (Гойб'єрг, 86), Сон — Рішарлісон

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія (Белльгард, 73), Хван (Траоре, 88) — Нету (Доерті, 90+2)

Попередження: Гомес

Астон Вілла, у свою чергу, за рахунок втрати очок "шпор" та своєї перемоги над Фулгемом змогла повернутися до топ-4 турнірної таблиці АПЛ.

Фулгем — Астон Вілла 1:2

Голи: Муніз, 63 — Воткінс, 23, 56

Для Вест Гема 25-ий тур АПЛ завершився черговою поразкою — на цей раз "молотобійці" поступилися Ноттінгем Форест, а вилучення Калвіна Філліпса на 74-ій хвилині остаточно не залишило шансів колективу Девіда Моєса хоча б на якийсь успіх.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 2:0

Голи: Авонії, 45+5, Гадсон-Одої, 90+4

Вилучення: Калвін Філліпс, 74 (Вест Гем)