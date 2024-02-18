Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 17:00.
Тоттенгем – Вулвергемптон, getty images
18 лютого 2024, 09:59
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Вулвергемптон та зазнав поразки з рахунком 1:2.
Головним героєм зустрічі в складі "вовків" став Жуан Гомес, який записав на свій рахунок два забитих м'яча.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Вулвергемптон у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Тоттенгем – Вулвергемптон 1:2
Голи: Кулушевскі, 46 — Жуан Гомес, 42, 63
Тоттенгем: Вікаріо — Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Девіс — Біссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) — Кулушевскі (Рішарлісон, 71), Маддісон (Гойб'єрг, 86), Сон — Рішарлісон
Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія (Белльгард, 73), Хван (Траоре, 88) — Нету (Доерті, 90+2)
Попередження: Гомес