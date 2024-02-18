Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Вулвергемптон та зазнав поразки з рахунком 1:2.

Головним героєм зустрічі в складі "вовків" став Жуан Гомес, який записав на свій рахунок два забитих м'яча.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Тоттенгем — Вулвергемптон у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Тоттенгем – Вулвергемптон 1:2

Голи: Кулушевскі, 46 — Жуан Гомес, 42, 63

Тоттенгем: Вікаріо — Роял (Ло Чельсо, 85), Ромеро, ван де Вен, Девіс — Біссума (Вернер, 71), Сарр (Бентанкур, 71) — Кулушевскі (Рішарлісон, 71), Маддісон (Гойб'єрг, 86), Сон — Рішарлісон

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Жуан Гомес, Аїт-Нурі — Сарабія (Белльгард, 73), Хван (Траоре, 88) — Нету (Доерті, 90+2)

Попередження: Гомес