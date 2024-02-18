Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 17:00.
Ньюкасл — Борнмут, getty images
18 лютого 2024, 10:20
У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед зіграв у результативну нічию з Борнмутом.
Команди отправили у ворота одне одного по два м'ячі, проте визначити більш сильного так і не змогли.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Борнмут у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ньюкасл — Борнмут 2:2
Голи: Гордон, 58 (пен.), Рітчі, 90+2 — Соланке, 51, Семеньйо, 69
Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн (Лівраменто, 71) — Лонгстафф, Гімараес, Майлі (Вайт, 90) — Гордон, Альмірон (Рітчі, 90+1), Барнс (Мерфі, 67).
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті (Унал, 90+3), Кук — Семеньйо (Уаттара, 78), Клюйверт (Скотт, 71), Таверньє — Соланке.
Попередження: Шер — Крісті,Сенесі, Забарний