Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 17 лютого 2024 року, 17:00.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед зіграв у результативну нічию з Борнмутом.

Команди отправили у ворота одне одного по два м'ячі, проте визначити більш сильного так і не змогли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Борнмут у матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ньюкасл — Борнмут 2:2

Голи: Гордон, 58 (пен.), Рітчі, 90+2 — Соланке, 51, Семеньйо, 69



Ньюкасл: Дубравка — Тріпп’єр, Шер, Ботман, Берн (Лівраменто, 71) — Лонгстафф, Гімараес, Майлі (Вайт, 90) — Гордон, Альмірон (Рітчі, 90+1), Барнс (Мерфі, 67).



Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Келлі — Крісті (Унал, 90+3), Кук — Семеньйо (Уаттара, 78), Клюйверт (Скотт, 71), Таверньє — Соланке.



Попередження: Шер — Крісті,Сенесі, Забарний